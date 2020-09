Divieto di licenziamento: stop col nuovo provvedimento. Il caso (Di martedì 15 settembre 2020) Un intoppo burocratico che ha fatto cadere – almeno temporaneamente – il Divieto di licenziamento per motivi economici, ovvero per giustificato motivo oggettivo, previsto dal decreto Cura Italia dello scorso marzo. Ecco il caso che ha visto coinvolto il Governo in questi giorni e che di fatto avrebbe aperto spiragli a nuovi licenziamenti individuali per motivi economici e alla ripartenza delle procedure avviate in data antecedente il 24 febbraio scorso e finora congelate. Ma vediamo di seguito la vicenda più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sul bonus nido 2020, documenti utili e come si fa domanda, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Divieto di licenziamento: la tutela prorogata dal dl Rilancio Domenica 17 maggio scadeva il ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 settembre 2020) Un intoppo burocratico che ha fatto cadere – almeno temporaneamente – ildiper motivi economici, ovvero per giustificato motivo oggettivo, previsto dal decreto Cura Italia dello scorso marzo. Ecco ilche ha visto coinvolto il Governo in questi giorni e che di fatto avrebbe aperto spiragli a nuovi licenziamenti individuali per motivi economici e alla ripartenza delle procedure avviate in data antecedente il 24 febbraio scorso e finora congelate. Ma vediamo di seguito la vicenda più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sul bonus nido 2020, documenti utili e come si fa domanda, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google Newsdi: la tutela prorogata dal dl Rilancio Domenica 17 maggio scadeva il ...

CarloCalenda : Il lockdown rispetto al quale non ho mai eccepito, la moratoria garantita dallo Stato, la cancellazione dei saldi i… - RoAnaSal69 : RT @altalex: >> Il D.L. 104/2020 introduce un nuovo termine mobile per il divieto di #licenziamento ed alcune importanti eccezioni al limit… - LInformalavoro : Divieto di licenziamento. Una separazione che 'non s'ha da fare' - dott_olivieri : Divieto di licenziamento. Una separazione che 'non s'ha da fare' - pintarella : @anninavigneto @WalterCabrini @dariofrance @summa57 @nzingaretti - Riduzione cuneo fiscale lavoratori dip. dal 1 lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Divieto licenziamento Il divieto di licenziamento nel decreto Rilancio 2 Altalex Blocco dei licenziamenti: quando finirà e perché non salva tutti i posti di lavoro

Finora era previsto un termine fisso per il divieto. Ma da agosto questa scadenza è stata sostituita da una “mobile”, che è legata agli ammortizzatori sociali che le aziende possono utilizzare fino al ...

Hamilton festeggia la 90° vittoria in F1 omaggiando Breonna Taylor, afroamericana uccisa dalla polizia

Lewis Hamilton in questi giorni ha fatto molto parlare di sé, ma non solo per i suoi grandi meriti sportivi. Il pilota 35enne, in occasione della vittoria al Gran Premio di Toscana domenica 13 settemb ...

Peggio di così non si può fare

Le politiche per il lavoro rappresentano sicuramente uno degli aspetti più rilevanti sui quali misurare l'efficacia e l'adeguatezza dell'operato di un Governo. Sul punto credo che il Governo Conte 2 a ...

Finora era previsto un termine fisso per il divieto. Ma da agosto questa scadenza è stata sostituita da una “mobile”, che è legata agli ammortizzatori sociali che le aziende possono utilizzare fino al ...Lewis Hamilton in questi giorni ha fatto molto parlare di sé, ma non solo per i suoi grandi meriti sportivi. Il pilota 35enne, in occasione della vittoria al Gran Premio di Toscana domenica 13 settemb ...Le politiche per il lavoro rappresentano sicuramente uno degli aspetti più rilevanti sui quali misurare l'efficacia e l'adeguatezza dell'operato di un Governo. Sul punto credo che il Governo Conte 2 a ...