Di Natale: «L’Inter è vicinissima alla Juve. Caputo ha una storia che fa bene al calcio» (Di martedì 15 settembre 2020) Totò Di Natale ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’inizio del campionato: queste le sue parole Totò Di Natale ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’inizio del campionato di Serie A. Le sue parole. PIRLO – «Andrea è un ragazzo talmente intelligente che riuscirà a far bene portando la sua idea di calcio. È una persona molto seria e preparata». SUAREZ alla Juve – «Andrea vuol giocare col centravanti con la prima punta e ha ragione. Poi ha Cristiano Ronaldo e Dybala che a me ricorda molto Vincenzo Montella. Credo che possano giocare insieme, tutti e tre. Così la Juve sarebbe molto forte, ma, comunque, parte sempre da una base in più. Ha vinto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Totò Diha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’inizio del campionato: queste le sue parole Totò Diha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’inizio del campionato di Serie A. Le sue parole. PIRLO – «Andrea è un ragazzo talmente intelligente che riuscirà a farportando la sua idea di. È una persona molto seria e preparata». SUAREZ– «Andrea vuol giocare col centravanti con la prima punta e ha ragione. Poi ha Cristiano Ronaldo e Dybala che a me ricorda molto Vincenzo Montella. Credo che possano giocare insieme, tutti e tre. Così lasarebbe molto forte, ma, comunque, parte sempre da una base in più. Ha vinto ...

iosononic : Conte lascia l'Inter poco prima di Natale o subito dopo: non arriva a fine anno. È fatto così. - AHrobat : @llaPAROLAverita @Vatenerazzurro1 APPUNTO, PRIMA L'INTER, E CONTE NON È L'INTER. I CONTE PASSANO L'INTER RIMANE CI… - AndreaInterNews : Per fare un esempio: non puoi prendere Messi? Sticazzi. Ma se non vuoi prendere nemmeno Di Natale, che si è ritirat… - piero05709605 : RT @piero05709605: Chi crede che l'Inter prenda Kante' e' come se credesse a Babbo Natale - Cucciolina96251 : RT @PaPaganini: Buongiorno. #Barcellona express. #Suarez fa l’esame di italiano per poi andare a Torino se #Messi non s’arrabbia, #Vidal vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale L’Inter Pd: Zingaretti, 'prima di Natale agorà per progetti su nuova Italia' Affaritaliani.it