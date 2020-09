Dalla Spagna sono certi: “Juve-Suarez fumata nera, non ci sono i tempi tecnici per passaporto” (Di martedì 15 settembre 2020) La Juventus e Luis Suarez sono sempre più lontani. Dalla Spagna sono praticamente certi che, l’operazione che avrebbe dovuto portare il ‘Pistolero’ alla Juventus, sia vicina alla fumata nera. Non ci sarebbero i tempi tecnici, infatti, per riuscire ad aggirare lo status di extracomunitario dell’uruguayano, con il gong del calciomercato italiano che suonerà il prossimo 5 ottobre. I bianconeri, quindi, continuano a battere altre piste: il favorito a diventare un compagno di Ronaldo e Dybala nell’attacco di Andrea Pirlo è sicuramente Edin Dzeko della Roma, in seconda battuta Arkadiusz Milik, più staccato Olivier Giroud del Chelsea. ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) La Juventus e Luissempre più lontani.praticamenteche, l’operazione che avrebbe dovuto portare il ‘Pistolero’ alla Juventus, sia vicina alla. Non ci sarebbero i, infatti, per riuscire ad aggirare lo status di extracomunitario dell’uruguayano, con il gong del calciomercato italiano che suonerà il prossimo 5 ottobre. I bianconeri, quindi, continuano a battere altre piste: il favorito a diventare un compagno di Ronaldo e Dybala nell’attacco di Andrea Pirlo è sicuramente Edin Dzeko della Roma, in seconda battuta Arkadiusz Milik, più staccato Olivier Giroud del Chelsea. ...

