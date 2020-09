Covid, la cura (forse) arriva dagli anticorpi (Di martedì 15 settembre 2020) È stato isolato negli Usa un anticorpo efficace nella cura e nella prevenzione del Covid-19. Alcuni ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine hanno isolato la più piccola molecola biologica finora mai trovata in grado di neutralizzare completamente il virus Sars-CoV-2. Questo componente anticorpale, che è 10 volte più piccolo di un anticorpo intero, è stato utilizzato - come comunicato dalla stessa Università di Pittsburgh - per produrre un farmaco denominato Ab8 e destinato a un possibile utilizzo sia terapeutico che profilattico contro il coronavirus. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Cell. Secondo il rapporto dell'ateneo americano, il farmaco è risultato «altamente efficace nella prevenzione e nel trattamento delle infezioni da Sars-CoV-2 nei topi e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 settembre 2020) È stato isolato negli Usa un anticorpo efficace nellae nella prevenzione del-19. Alcuni ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine hanno isolato la più piccola molecola biologica finora mai trovata in grado di neutralizzare completamente il virus Sars-CoV-2. Questo componente anticorpale, che è 10 volte più piccolo di un anticorpo intero, è stato utilizzato - come comunicato dalla stessa Università di Pittsburgh - per produrre un farmaco denominato Ab8 e destinato a un possibile utilizzo sia terapeutico che profilattico contro il coronavirus. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Cell. Secondo il rapporto dell'ateneo americano, il farmaco è risultato «altamente efficace nella prevenzione e nel trattamento delle infezioni da Sars-CoV-2 nei topi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cura "Ecco gli anticorpi per uscire dal tunnel". Covid, Stato scommette su cura made in Siena Quotidiano.net Coronavirus, contagi stabili: 14 nuovi casi in regione, uno solo nel Pesarese

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1259 tamponi: 736 nel percorso nuove diagnosi e 523 nel percorso guariti. I positivi sono 14 nel percorso nuove diagnosi: 8 i ...

Vittorio Feltri contro Arcuri: "Coronavirus, l'Italia investe in due cure? Ammazza, che tempestività"

Contro Domenico Arcuri, l'amara ironia di Vittorio Feltri. Il commissario "a tutto" - prima per l'emergenza coronavirus e poi per la ripartenza delle scuole, in entrambi i casi con risultati a dir poc ...

Primo giorno di scuola a Wuhan: "Tamponi a tutti, febbre 4 volte al giorno"

A Wuhan il lockdown è finito ad aprile, era iniziato il 23 gennaio. Spacchettati i complessi residenziali, tolti i lucchetti ai cancelli, è rimasta abbassata la saracinesca di qualche negozio. Le scuo ...

