Coronavirus, altro che distanziamento: i banchi a rotelle diventano una giostra in classe (Di martedì 15 settembre 2020) Dovevano essere la soluzione per il distanziamento sociale nelle scuole ai tempi del Covid. E invece i banchi con le rotelle si sono già trasformati in una giostra per centinaia di studenti. A testimoniarlo un filmato apparso a poche ore dall'inizio dell'anno scolastico. Video su Tik Tok: banchi a rotelle diventano giostre

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altro Coronavirus, altro caso in una scuola di Palermo: in Sicilia arrivano i tamponi rapidi, esito in pochi minuti Giornale di Sicilia Donati: premi a infermieri e Oss, ancora nessuna traccia

Ancora nessuna traccia dei premi economici da pagare agli Infermieri, Oss, tecnici sanitari, assistenti sanitari ed a tutti quelli che hanno permesso al territorio di combattere il Covid-19. Lo ...

Covid, la scoperta nelle provette: "C'è una caratteristica che ci spaventa"

Gli scienziati di tutto il mondo lavorano da mesi per produrre il vaccino contro il Covid-19. Il più promettente è l'Azd1222, sviluppato dall'Università di Oxford e prodotto anche nel laboratorio Adve ...

Coronavirus: India, i casi superano quota 4,9 milioni

(ANSA) - ROMA, 15 SET - L'India ha registrato altri 83.809 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un andamento che porta il bilancio complessivo dei contagi oltre quota 4,9 milioni: lo riporta il Ti ...

