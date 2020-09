Como, ucciso con una coltellata don Roberto Malgesini, il «prete degli ultimi» (Di martedì 15 settembre 2020) Il sacerdote, 51 anni, era il coordinatore dei volontari che ogni mattina portano la colazione agli emarginati. È stato colpito alla schiena. L’omicida si è costituito: è un senzatetto di origini tunisine, con problemi psichici Leggi su corriere (Di martedì 15 settembre 2020) Il sacerdote, 51 anni, era il coordinatore dei volontari che ogni mattina portano la colazione agli emarginati. È stato colpito alla schiena. L’omicida si è costituito: è un senzatetto di origini tunisine, con problemi psichici

matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - Agenzia_Ansa : Don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe st… - Nicola839 : RT @RadioSavana: Como, don Malgesini, conosciuto in città per il suo impegno a favore dei migranti, è stato brutalmente ucciso con una colt… - conciricco : RT @Libero_official: Prete ammazzato a coltellate in strada a #Como: ad ucciderlo un immigrato irregolare, che si è subito costituito. Addi… -