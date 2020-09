Coltivazione di stupefacenti: denunciati gemelli e la madre 82enne (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCorbara (Sa) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre persone: B.S., il fratello gemello B.A., entrambi di anni 54, e R.M.C di anni 82, madre dei due, in quanto responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti e Coltivazione di piante da cui si producono stupefacenti, destinate alla commercializzazione ed allo spaccio. In particolare, gli agenti della Sezione di polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, con l’ausilio di un drone, hanno controllato dall’alto alcune abitazioni in località Corbara, in cui erano state segnalate coltivazioni sospette in alcuni giardini pertinenziali. Individuata dall’alto un’abitazione in particolare, gli agenti hanno approfondito ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCorbara (Sa) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre persone: B.S., il fratello gemello B.A., entrambi di anni 54, e R.M.C di anni 82,dei due, in quanto responsabili di detenzione di sostanzedi piante da cui si producono, destinate alla commercializzazione ed allo spaccio. In particolare, gli agenti della Sezione di polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, con l’ausilio di un drone, hanno controllato dall’alto alcune abitazioni in località Corbara, in cui erano state segnalate coltivazioni sospette in alcuni giardini pertinenziali. Individuata dall’alto un’abitazione in particolare, gli agenti hanno approfondito ...

Tortoreto. Prosegue sinergica la collaborazione tra i Reparti territoriali e la componente aeronavale della Guardia di Finanza nel controllo economico del territorio. I finanzieri del Reparto Operativ ...

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, nel corso di una ricognizione aerea, hanno localizzato lungo il tratto del fiume Salinello ricompreso nel Comune di Tortoreto, una piantagione ...

(ANSA) - TORTORETO, 15 SET - I finanzieri del reparto operativo aeronavale di Pescara hanno individuato lungo il fiume Salinello a Tortoreto (Teramo) una piantagione di marijuana, subito segnalata al ...

