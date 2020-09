Carburanti: nel 2021 in programma un aumento delle accise sul Diesel (Di martedì 15 settembre 2020) Il governo è sempre più intenzionato ad aumentare il prezzo delle accise per quanto concerne i Carburanti. Ecco lo scenario che potrebbe venire a delinearsi Fonte foto webIl Ministero dell’Ambiente vuole aumentare le accise sul Diesel per cercare di contenere l’inquinamento atmosferico. Il programma prevede un rincaro a partire dal 2021 fino ad arrivare ad una parificazione (naturalmente al rialzo) tra i prezzi della benzina e del gasolio. Un’idea che il governo ha già in mente da qualche tempo e che sembra intenzionato finalmente ad attuare questa misura. Stando ad un sondaggio effettuato dal Ministero dell’Ambiente a cui hanno preso parte cittadini ed imprese, c’è la necessità di ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020) Il governo è sempre più intenzionato ad aumentare il prezzoper quanto concerne i. Ecco lo scenario che potrebbe venire a delinearsi Fonte foto webIl Ministero dell’Ambiente vuole aumentare lesulper cercare di contenere l’inquinamento atmosferico. Ilprevede un rincaro a partire dalfino ad arrivare ad una parificazione (naturalmente al rialzo) tra i prezzi della benzina e del gasolio. Un’idea che il governo ha già in mente da qualche tempo e che sembra intenzionato finalmente ad attuare questa misura. Stando ad un sondaggio effettuato dal Ministero dell’Ambiente a cui hanno preso parte cittadini ed imprese, c’è la necessità di ...

ROMA - L'eterna lotta per il risparmio tra motori a benzina e diesel, da sempre favorevole al gasolio, sembra giunta al termine. Le indiscrezioni delle scorse settimane riportate da Repubblica trovano ...L'uomo, lo scorso 7 settembre, avrebbe respirato vapori tossici mentre lavorava alla pulizia di un serbatorio di gasolio in un distributore di Marsala, riportando gravi danni ai polmoni È morto a una ...A una settimana dal suo ricovero a Palermo è morto Giuseppe Caruso, il tecnico che il 7 settembre scorso era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in un distributore di carburanti alla peri ...