Calcio, nessuna modifica sui protocolli anti-Covid: la delusione di Gravina (Di martedì 15 settembre 2020) Le misure di sicurezza anti-Covid non cambiano nel mondo del Calcio, lo ha sancito il Cts disattendendo le richieste del presidente della Figc, Grabriele Gravina: stadi chiusi e tampone ogni…

