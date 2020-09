Antonella Pepe Pd sulla questione acqua | “Vogliamo quella del Biferno”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa candidata in quota Pd alle prossime elezioni regionali,, è intervenuta sull’annosadell’: “La vicenda dell’al tetracloroetilene a Benevento deve essere affrontata in tempi brevissimi. Sarebbe opportuna la chiusura dei pozzi campi Mazzoni nella piana del Calore e l’aumento immediato della portata dell’del Biferno a Benevento fino a 280 l/s. Queste azioni eliminerebbero l’contaminata dai rubinetti di buona parte dei beneventani e la sostituirebbe da subito con l’ottima del Biferno lasciando l’di San Salvatore Telesino quale riserva in caso di rottura dell’acquedotto del ...