Agricoltura | Ismea | con ' Donne in campo' al via agevolazioni per imprenditoria femminile

Roma, 15 set. (Labitalia) - Dalle ore 15 di oggi è aperto sul sito www.Ismea.it il portale per accedere agli incentivi previsti dal D.M. 'Donne in campo' (G.U. n.212 del 26 agosto 2020). Favorire l'imprenditoria femminile e riequilibrare il quadro attuale è l'obiettivo dei nuovi incentivi finalizzati allo sviluppo e al consolidamento delle aziende agricole condotte da imprenditrici. I progetti potranno beneficiare di mutui agevolati, a tasso zero, fino a 300.000 euro a copertura del 95% delle spese ammissibili. La durata del finanziamento è compresa fra 5 e 15 anni. Gli investimenti dovranno essere ricompresi nell'ambito di almeno una fra tre tipologie di obiettivo: il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante ...

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Al via oggi il portale “Imprenditoria femminile” sul sito di Ismea che sosterrà l’erogazione, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva pari a 15 milioni di euro, ...

Dalle ore 15 di martedì 15 settembre è aperto sul sito www.ismea.it il portale per accedere agli incentivi previsti dal dm Donne in Campo (G.U. n.212 del 26 agosto 2020). Favorire l’imprenditoria femm ...

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Prende il via oggi l'attuazione della misura "Donne in campo" a sostegno dell'alleanza strategica tra Donne e agricoltura. La misura, aperta a tutte le agricoltrici indipendent ...

