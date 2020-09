Xbox Series X e Xbox Series S convincono? Nel sondaggio di Geoff Keighley più del 44% dei giocatori interessato all'acquisto (Di lunedì 14 settembre 2020) Microsoft ha finalmente svelato i prezzi di lancio di Xbox Series X e Series S e, a quanto pare, la proposta del colosso di Redmond è stata accolta positivamente dall'utenza che pensa di passare alla next-gen.Infatti, da un recente sondaggio indetto da Geoff Keighley che ha raggiunto più 55.000 persone, è emerso che il 44,3% dei giocatori è interessato all'acquisto di una delle due console di Microsoft.Il dato è chiaramente influenzato dal prezzo molto aggressivo deciso da Microsoft per le due console, soprattutto per Series S. Nello specifico, il sondaggio indica che il 44,3% dei ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) Microsoft ha finalmente svelato i prezzi di lancio diX eS e, a quanto pare, la proposta del colosso di Redmond è stata accolta positivamente dall'utenza che pensa di passare alla next-gen.Infatti, da un recenteindetto dache ha raggiunto; 55.000 persone, è emerso che il 44,3% deiall'di una delle due console di Microsoft.Il dato è chiaramente influenzato dal prezzo molto aggressivo deciso da Microsoft per le due console, soprattutto perS. Nello specifico, ilindica che il 44,3% dei ...

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - XboxItalia : Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 2… - XboxItalia : Xbox Series S ?? Console nextgen all-digital ?? Caricamenti più veloci ?? Maggiore frame rate ?? Mondi più particolar… - Eurogamer_it : Più del 44% dei giocatori è interessato all'acquisto di #XboxSeriesX e #XboxSeriesS. - lucaviscardi : 14.09 Domani il Keynote di Apple e per alcuni esperti potrebbe esserci anche iPhone. Microsoft e i piani per Xbox s… -