Vite al limite… e poi: la storia di Pauline Potter (Di lunedì 14 settembre 2020) Il giorno 20 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Pauline Potter. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che il Guinness dei Primati aveva classificato come la più pesante al mondo quando aveva brevemente oltrepassato le 700 libbre (circa 371 chili) Vite al limite – Pauline Potter Pauline, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 50 anni, vive a Sacramento, California, e pesa ben 305 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati molto modesti perdendo solo 65 kg per arrivare a 265 chilogrammi. Questo provocherà ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 settembre 2020) Il giorno 20 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 3 dial limite con protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che il Guinness dei Primati aveva classificato come la più pesante al mondo quando aveva brevemente oltrepassato le 700 libbre (circa 371 chili)al limite –, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 50 anni, vive a Sacramento, California, e pesa ben 305 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati molto modesti perdendo solo 65 kg per arrivare a 265 chilogrammi. Questo provocherà ...

Bromil66 : @OctavianZaki A me viene in mente il teaser di “ vite al limite Italia “ ?????? - JamesColeZonaG : RT @emilianobos: Governatore (democratico) del #Nevada condanna #comizio elettorale di #Trump al chiuso, che non rispetta limite 50 persone… - emilianobos : Governatore (democratico) del #Nevada condanna #comizio elettorale di #Trump al chiuso, che non rispetta limite 50… - mgmalacari : @chiaraprecone Allora io vado direttamente a vite al limite - OrianaScotton : Perché sempre ed ancora tutta questa violenza contro chi di violenza non ne cerca e non ne vuole? Situazioni eviden… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite… Tutor, le multe non sono valide. Il giudice di pace accoglie il ricorso ciociariaoggi.it