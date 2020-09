Virologo Tarro | ‘Il Covid non è più un pericolo come in passato’ (Di lunedì 14 settembre 2020) Va controcorrente il Virologo Tarro, il quale minimizza la pericolosità del Covid e spiega quello che è il suo personale punto di vista in merito all’epidemia. “Oggi la #pandemia è il terreno fertile perfetto per la #ShockEconomy: portano avanti provvedimenti che altrimenti i cittadini non accetterebbero mai…”@amodeomatrix e @TarroGiulio ⤵️⤵️⤵️https://t.co/3iy67mUJ9J — Radio Radio (@RadioRadioWeb) August … L'articolo Virologo Tarro ‘Il Covid non è più un pericolo come in passato’ proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020) Va controcorrente il, il quale minimizza lasità dele spiega quello che è il suo personale punto di vista in merito all’epidemia. “Oggi la #pandemia è il terreno fertile perfetto per la #ShockEconomy: portano avanti provvedimenti che altrimenti i cittadini non accetterebbero mai…”@amodeomatrix e @Giulio ⤵️⤵️⤵️https://t.co/3iy67mUJ9J — Radio Radio (@RadioRadioWeb) August … L'articolo‘Ilnon è più unin passato’ proviene da YesLife.it.

anna_volante : Tarro miglior virologo dell'anno? Come quando fu candidato al Nobel? - ladruncolozoppo : RT @erreale5: @radiosilvana @OverlookHotel71 @AdryWebber Vi agevolo link per capire di chi si sta parlando... - radiosilvana : RT @erreale5: @radiosilvana @OverlookHotel71 @AdryWebber Vi agevolo link per capire di chi si sta parlando... - LucaSalvarani11 : RT @erreale5: @radiosilvana @OverlookHotel71 @AdryWebber Vi agevolo link per capire di chi si sta parlando... - OverlookHotel71 : RT @erreale5: @radiosilvana @OverlookHotel71 @AdryWebber Vi agevolo link per capire di chi si sta parlando... -