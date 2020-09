Us Open, vince l'austriaco Thiem (Di lunedì 14 settembre 2020) NEW YORK, 14 SET - L'austriaco Dominic Thiem, n.3 al mondo, ha vinto gli US Open, il suo primo titolo del Grande Slam, ribaltando una finale mal iniziata contro il tedesco Alexander Zverev, n.7, e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 settembre 2020) NEW YORK, 14 SET - L'Dominic, n.3 al mondo, ha vinto gli US, il suo primo titolo del Grande Slam, ribaltando una finale mal iniziata contro il tedesco Alexander Zverev, n.7, e ...

4 ore e 5 minuti di gioco. La Finale maschile degli US Open 2020 di tennis non verrà ricordata per i suoi picchi tecnici, ma di sicuro a livello emotivo qualcosa ha regalato. Vince il n.3 del mondo Do ...

L’austriaco Dominic Thiem ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam agli US Open dopo una fantastica rimonta e dopo essere stato guidato da due set dal tedesco Alexander Zverev. A 27 anni, numero 3 ...

