Una vita, anticipazioni 16 settembre: Genoveva trova conforto in Felipe (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovo appuntamento con Una vita mercoledì’ 16 settembre 2020. A partire dalle 14,10 su canale 5, i fan della soap iberica ideata da Aurora Guerra potranno continuare a seguire le vicende dei protagonisti di Acacias. Al centro della nuova trama la furia di Lolita la quale, dopo aver schiaffeggiato per strada Genoveva, non perderà tempo per mettere in guardia tutti gli abitanti dal quartiere, rivelando la falsità della donna. La Salmeron invece, dopo essere stata umiliata pubblicamente dalla bottegaia, troverà conforto in Felipe il quale sembrerà invece credere alla sua buona fede e farà un gesto sorprendente verso di lei. Per sapere di che cosa si tratta, diamo seguito alle anticipazioni sul nuovo episodio di Una vita. Una ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovo appuntamento con Unamercoledì’ 162020. A partire dalle 14,10 su canale 5, i fan della soap iberica ideata da Aurora Guerra potranno continuare a seguire le vicende dei protagonisti di Acacias. Al centro della nuova trama la furia di Lolita la quale, dopo aver schiaffeggiato per strada, non perderà tempo per mettere in guardia tutti gli abitanti dal quartiere, rivelando la falsità della donna. La Salmeron invece, dopo essere stata umiliata pubblicamente dalla bottegaia, troveràinil quale sembrerà invece credere alla sua buona fede e farà un gesto sorprendente verso di lei. Per sapere di che cosa si tratta, diamo seguito allesul nuovo episodio di Una. Una ...

trash_italiano : La mia vita in una gif: - GiuseppeConteIT : A Willy abbiamo rivolto, oggi, il pensiero commosso di un Paese intero. A Paliano, l’intera comunità ha chiaramente… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - xbellxlovex : non sanno distinguere la serie dalla vita reale. poi ci sono altri commenti dove insultano bob perché secondo loro… - xbellxlovex : poi vabbè, capitano anche i video di alycia e di eliza. ma i commenti sono tipo “si vedono che si amano anche nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Beautiful, Una vita e Il segreto: anticipazioni 14 settembre 2020b SoloDonna Piero Angela diventa un ologramma 3D grazie al 5G di Vodafone

Piero Angela è un'istituzione della divulgazione scientifica e quindi quale miglior "testimonial" per mostrare le potenzialità di una nuova tecnologia di comunicazione come il 5G? In occasione della m ...

Maria Paola, Luxuria: "Fratello ha commesso atto contro natura"

"Mi sembra il ritratto di un'Italia color seppia, quella del disonore, dei fratelli maschi che hanno il potere di vita e di morte sulle proprie sorelle e sulle scelte che fanno, preoccupati del giudiz ...

Piero Angela è un'istituzione della divulgazione scientifica e quindi quale miglior "testimonial" per mostrare le potenzialità di una nuova tecnologia di comunicazione come il 5G? In occasione della m ..."Mi sembra il ritratto di un'Italia color seppia, quella del disonore, dei fratelli maschi che hanno il potere di vita e di morte sulle proprie sorelle e sulle scelte che fanno, preoccupati del giudiz ...