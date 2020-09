Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, è tutto finito? L’indiscrezione (Di lunedì 14 settembre 2020) Tommaso Zorzi è uno dei nuovi concorrente del Grande Fratello Vip, a colpire però è la presunta fine della sua amicizia con Aurora Ramazzotti. Ecco le new. Fonte Instagram @TommasoZorziE’ uno dei confermati concorrenti vip della nuova edizione del Grande Fratello che partirà questa sera, in prima serata su Canale Cinque. Al timone per il secondo anno Alfonso Signorini che per la nuova edizione ha scelto di avere al suo fianco, il confermatissimo Pupo e Antonella Elia come opinionisti del reality. Tantissimi sono i nomi di rilievo che comporranno il cast dei concorrenti del reality più longevo della televisione italiana, che proprio quest’anno compie vent’anni, la prima puntata della prima stagione andò il onda ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020)è uno dei nuovi concorrente del Grande Fratello Vip, a colpire però è la presunta fine della sua amicizia con. Ecco le new. Fonte Instagram @E’ uno dei confermati concorrenti vip della nuova edizione del Grande Fratello che partirà questa sera, in prima serata su Canale Cinque. Al timone per il secondo anno Alfonso Signorini che per la nuova edizione ha scelto di avere al suo fianco, il confermatissimo Pupo e Antonella Elia come opinionisti del reality. Tantissimi sono i nomi di rilievo che comporranno il cast dei concorrenti del reality più longevo della televisione italiana, che proprio quest’anno compie vent’anni, la prima puntata della prima stagione andò il onda ...

Il 14 settembre 2020 prende il via una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per far fronte all’emergenza Coronavirus sono state adottate speciali misure precauzionali. I contagi da Coronavirus sono ...

Tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, in scena da lunedì sera – 14 settembre – e in onda come sempre su Canale 5: per il secondo anno consecutivo il programma sarà affidato alla ...

