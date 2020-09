“Toccarsi col gomito è pericoloso, salutatevi con una mano sul cuore”. Ognuno il suo (Di lunedì 14 settembre 2020) Se il direttore dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, condivide un tweet dell’economista Diana Ortega, per i media italiani è l’OMS che prende posizione, addirittura in alcuni titoli leggiamo di “nuove linee guida”. E’ solo in “retweet”, in realtà. Ma il contenuto è comunque curioso: il saluto col tocco di gomito, diventato convenzionalmente il giusto modo di salutarsi in piena pandemia da coronavirus, sarebbe pericoloso, perché il virus si trasmette anche attraverso la pelle. E quindi “meglio salutarsi mettendosi una mano sul cuore”. Ognuno sul suo, tocca esplicitare a scanso di equivoci. Il tweet originale è questo: La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Se il direttore dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, condivide un tweet dell’economista Diana Ortega, per i media italiani è l’OMS che prende posizione, addirittura in alcuni titoli leggiamo di “nuove linee guida”. E’ solo in “retweet”, in realtà. Ma il contenuto è comunque curioso: il saluto col tocco di, diventato convenzionalmente il giusto modo di salutarsi in piena pandemia da coronavirus, sarebbe, perché il virus si trasmette anche attraverso la pelle. E quindi “meglio salutarsi mettendosi unasul cuore”.sul suo, tocca esplicitare a scanso di equivoci. Il tweet originale è questo: La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la ...

napolista : 'Toccarsi col gomito è pericoloso, salutatevi con una mano sul cuore'. Ognuno il suo La proposta di una economista… - DgsGiu : @Cartabellotta Il saluto col gomito non mi piace, mi sembra di essere un adolescente. Preferisco di gran lunga il… - AcidoRatto : @SkyTG24 lo dico dal primo giorno, meglio lavarsi le mani in modo ossessivo che non vedere gente che arriva col vol… - MariaJa41457274 : @bladistic @marialetizianal @azangrillo @stanzaselvaggia È per 'abbraccia un cinese?'... Se la pandemia, influenza… - AmmirabileElena : RT @Aer_Int_empoli: ??Avviso: a bordo dei nostri voli e nel nostro aeroporto sarà vietato salutarsi col gomito. Prima di tutto perché assume… -

Ultime Notizie dalla rete : “Toccarsi col BMW R1250GS Adventure HP: TEST OFFROAD - 2a parte La Stampa