Il 15 novembre 1960 la Rai trasmetteva la prima puntata di Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per il recupero dell'adulto analfabeta. Questo straordinario esperimento televisivo di alfabetizzazione, che proseguì fino al 1968, fu affidato al maestro Alberto Manzi, che rivelò una grande capacità comunicativa partecipativa, empatica. Conoscere tale esperienza può essere utile al dibattito attuale sulla didattica a distanza. «Negli anni Cinquanta Alberto Manzi – afferma Roberto Farné, docente di didattica generale all'università di Bologna – … Continua L'articolo Scuola, non è mai troppo tardi proviene da il manifesto.

