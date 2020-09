Scuola, Cirio all’attacco di Azzolina: «Oggi in Piemonte ventimila cattedre vuote. È una vergogna» (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreSi torna in classe. Riaperte le aule e ricominciate le lezioni non si placa lo scontro tra i governatori delle Regioni e il governo. È il presidente del Piemonte a gettare benzina sul fuoco nello scontro con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Con la ripresa delle lezioni, Alberto Cirio lamenta che nella Regione ci sono 20 mila cattedre vuote: «20 mila insegnanti che mancano, soprattutto quelli di sostegno. Nell’anno del Covid, e con tre mesi di tempo, è ingiustificabile». Intervenuto a Sky TG24, Cirio critica il governo per la mancanza, soprattutto, degli insegnanti di sostengo: «Ci sono bambini che hanno la necessità di essere assistiti e che questa mattina non ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreSi torna in classe. Riaperte le aule e ricominciate le lezioni non si placa lo scontro tra i governatori delle Regioni e il governo. È il presidente dela gettare benzina sul fuoco nello scontro con la ministra dell’Istruzione Lucia. Con la ripresa delle lezioni, Albertolamenta che nella Regione ci sono 20 mila: «20 mila insegnanti che mancano, soprattutto quelli di sostegno. Nell’anno del Covid, e con tre mesi di tempo, è ingiustificabile». Intervenuto a Sky TG24,critica il governo per la mancanza, soprattutto, degli insegnanti di sostengo: «Ci sono bambini che hanno la necessità di essere assistiti e che questa mattina non ...

fanpage : Cirio (Piemonte): “Non ritiro l’ordinanza, la febbre va misurata a scuola” - SkyTG24 : Scuola, Cirio: 'Inaccettabile avere 20mila cattedre in Piemonte vuote' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scuola, Cirio: 'Inaccettabile avere 20mila cattedre in Piemonte vuote' - arquer12 : RT @riktroiani: 'Inizio la #scuola con 20mila cattedre vuote in Piemonte, 20mila insegnanti che mancano, soprattutto quelli di sostegno. Ne… - quotidianopiem : Cirio pubblica su facebook la misurazione della temperatura della figlia prima di andare a scuola -