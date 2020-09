Saint Row 5 | leaks su storia e gameplay

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 14 settembre 2020) Su alcuni siti è arrivata all’improvviso una pioggia disue ambientazione del presuntoRow 5 Sono appena trapelati in rete alcuni importanti presuntisullae ilsus Row 5. Quest’ultimo è il titolo provvisorio del prossimo capitolo della storica serie di Deep Silver. Già l’anno scorso, il publisher aveva annunciato l’esistenza del progetto in questione. Trattandosi questa volta di una fonte anonima, l’affidabilità non è al massimo. Va sottolineato, tuttavia, che iche vi proporremo nelle prossime righe sono stati confermati su vari siti di riferimento anche da alcuni insider. Tantissimi spunti negli ultimisu ...