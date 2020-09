Regione Lazio, Alessandri: parte riforma servizi minimi Tpl (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Ancora passi avanti nei trasporti, con una notizia importante che arriva in una giornata impegnativa, in cui stiamo continuamente monitorando l’efficienza delle azioni messe in campo in corrispondenza soprattutto dell’avvio dell’anno scolastico. La commissione Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilita’ e Trasporti della Regione Lazio, presieduta dal consigliere Patane’, ha approvato, all’unanimita’, il provvedimento da me proposto alla Giunta regionale nella seduta del 4 agosto, che da’ avvio alla fase esecutiva della riforma dei servizi minimi garantiti del Tpl”. Cosi’ su Facebook l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Mauro Alessandri. “Un provvedimento ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Ancora passi avanti nei trasporti, con una notizia importante che arriva in una giornata impegnativa, in cui stiamo continuamente monitorando l’efficienza delle azioni messe in campo in corrispondenza soprattutto dell’avvio dell’anno scolastico. La commissione Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilita’ e Trasporti della, presieduta dal consigliere Patane’, ha approvato, all’unanimita’, il provvedimento da me proposto alla Giunta regionale nella seduta del 4 agosto, che da’ avvio alla fase esecutiva delladeigarantiti del Tpl”. Cosi’ su Facebook l’assessore ai Trasporti della, Mauro. “Un provvedimento ...

