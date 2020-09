Omicidio di Maria Paola | il gip | “Pericolo di reiterazione | resti in carcere”

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Per il giudice di Nola, Fortuna Basile “solo la custodia cautelare in carcere riuscirà a scongiurare efficacemente il pericolo dicriminosa”, pertanto ha convalidato il fermo di Michele Antonio Gaglione, 30 anni, accusato dell’preterintenzionale aggravato della sorellaGaglione, 22 anni, e di aggressione del compagno trans Ciro. «Sono particolarmente gravi ed allarmanti le modalità e le circostanze dell’azione che denotano l’incapacità dell’indagato di controllare le proprie pulsioni aggressive e denotano una accentuata pericolosità sociale e non assume rilevanza alcuna lo stato di incensuratezza”. L'articolodi...

rtl1025 : ?? 'Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata'. Lo ha detto ai carabinieri Michele Antonio Gag… - mariaederaM5S : L’omicidio di #MariaPaolaGaglione, avvenuto ad #acerra, è l'ennesimo, agghiacciante, ingiustificabile, episodio di… - Open_gol : Caivano, la famiglia di Ciro aveva già ricevuto minacce dai parenti di Maria Paola. Arcigay: «Si aspettavano quello… - cloudvslevi : RT @gravityfucks: parlando dell’omicidio di maria paola con mia sorella mi ha detto “meno male che tu mi accetti” e mi sono sentita strana,… - GioeleCoatti : RT @GioPizzii: Omicidio di Maria Paola. La Meloni invoca l’intervento dello stato. Quindi per Giorgia la legge contro l’omotransfobia è un… -

