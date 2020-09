Millico | il Chievo torna alla carica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) IlVerona, eliminato in semifinale playoff dallo Spezia nel campionato concluso da qualche settimana, si appresta ad iniziare la prossima Serie B con fiducia (esordio sabato 26 sul campo del Pescara). L’obiettivo rimane quello di puntare al ritorno in Serie A: per questo la società clivense sta operando sul calciomercato per regalare al tecnico Alfredo Aglietti acquisti di livello. In questo senso, le attenzioni si stanno concentrando sul reparto offensivo: piace e non poco il talento del Torino, Vincenzo, ilci vuole riprovare Da qualche settimana ormai si parla con insistenza di Vincenzo, giovane promessa del calcio italiano di proprietà del Torino. Il classe 2000, per continuare il suo percorso di crescita, potrebbe essere ceduto in ...