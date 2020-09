Milik Roma: accordo a un passo con il Napoli. Le cifre (Di lunedì 14 settembre 2020) La Roma è vicina a un accordo con il Napoli per Milik: l’attaccante polacco potrebbe spingere Dzeko verso la Juventus La Roma è vicinissima ad Arkadiusz Milik del Napoli. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore sulla base di 30 milioni di euro, compresi i bonus. L’arrivo nella Capitale dell’attaccante polacco spinge Edin Dzeko verso la Juventus. Il bosniaco potrebbe prendere il posto di Gonzalo Higuain. Intanto #Milik è sempre più vicino alla #Roma ⚽️ #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) September 14, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Laè vicina a uncon ilper: l’attaccante polacco potrebbe spingere Dzeko verso la Juventus Laè vicinissima ad Arkadiuszdel. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore sulla base di 30 milioni di euro, compresi i bonus. L’arrivo nella Capitale dell’attaccante polacco spinge Edin Dzeko verso la Juventus. Il bosniaco potrebbe prendere il posto di Gonzalo Higuain. Intanto #è sempre più vicino alla #⚽️ #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) September 14, 2020 Leggi su Calcionews24.com

