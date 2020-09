Maria Paola Gaglione, c’è un problema in noi maschi: l’idea stessa di che cosa sia un uomo (Di lunedì 14 settembre 2020) C’è un problema in noi maschi: l’idea stessa di che cosa sia un uomo. Nel dirlo colgo la palla lanciata da Elena Tebano, sul blog la 27esimaora del Corriere, in cui invita a “mandare un segnale fermo contro … l’idea della virilità come sopraffazione”. Una luce va accesa e da uomo mi sento chiamato ad un esame di coscienza. Sono passate poche ore dalla morte di Maria Paola Gaglione, speronata dal fratello che voleva darle una lezione riguardo all’amore: non accettava la relazione della sorella con il ragazzo trans (biologicamente donna) che stava con lei sullo scooter. Una “lezione” che è finita con la morte di Maria. Come classificheremmo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) C’è unin noi: l’ideadi chesia un. Nel dirlo colgo la palla lanciata da Elena Tebano, sul blog la 27esimaora del Corriere, in cui invita a “mandare un segnale fermo contro … l’idea della virilità come sopraffazione”. Una luce va accesa e dami sento chiamato ad un esame di coscienza. Sono passate poche ore dalla morte di, speronata dal fratello che voleva darle una lezione riguardo all’amore: non accettava la relazione della sorella con il ragazzo trans (biologicamente donna) che stava con lei sullo scooter. Una “lezione” che è finita con la morte di. Come classificheremmo ...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - SpettinatiPisa : RT @PossibileIt: Sul caso dell’omicidio di Maria Paola a #Caivano abbiamo assistito ad una vergognosa narrazione di una parte della stampa.… - Italia_Notizie : Maria Paola Gaglione, c’è un problema in noi maschi: l’idea stessa di che cosa sia un uomo -