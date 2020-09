Marco e Denis in viaggio di nozze nel resort di lusso: “Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto” (Di lunedì 14 settembre 2020) Marco e Denis in viaggio di nozze nel resort di lusso. La denuncia via social di Denis e Marco, coppia di veneti in viaggio di nozze in Puglia: “Derisi dai camerieri, lo chef che con la salsa scrive volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi le vuole far portare in tavola”. Ma il resort si è detto estraneo ai fatti e alla fine i due neosposi hanno accettato le loro scuse: “È bene quello che finisce bene una stretta di mano da persone mature”. “Siamo arrivati in viaggio di nozze qui e pensavo di essere in piccolo paradiso bensì nonostante la cura del dettaglio personale poco selezionato e ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 14 settembre 2020)indineldi. La denuncia via social di, coppia di veneti indiin Puglia: “Derisi dai camerieri, loche con la salsa scrive volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi le vuole far portare in tavola”. Ma ilsi è detto estraneo ai fatti e alla fine i due neosposi hanno accettato le loro scuse: “È bene quello che finisce bene una stretta di mano da persone mature”. “Siamo arrivati indiqui e pensavo di essere in piccolo paradiso bensì nonostante la cura del dettaglio personale poco selezionato e ...

fanpage : “Derisi dai camerieri, lo chef che con la salsa scrive volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi le vuole far p… - EwestRest : @fanpage Azz... ridono e insultano ma i SOLDI di Marco e Denis, se li prendono però!!! E questo è l'esclusivo resort di lusso pugliese?! - alessi_deanna : RT @P_M_1960: 'Marco e Denis in viaggio di nozze nel resort di lusso: Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto.' La stupidità omofoba mi… - Elleenne1 : RT @P_M_1960: 'Marco e Denis in viaggio di nozze nel resort di lusso: Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto.' La stupidità omofoba mi… - b_elide : RT @P_M_1960: 'Marco e Denis in viaggio di nozze nel resort di lusso: Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto.' La stupidità omofoba mi… -