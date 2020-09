Manara (responsabile sanitario della Roma): «Zaniolo sta bene, venerdì sarà a Trigoria» (Di lunedì 14 settembre 2020) Massimo Manara, responsabile sanitario della prima squadra della Roma, ha parlato al sito ufficiale giallorosso di Zaniolo Il dottor Massimo Manara, responsabile sanitario della prima squadra della Roma, ha parlato al sito ufficiale giallorosso delle condizioni di Nicolò Zaniolo. Come sta Nicolò? Come è andato l’intervento? «Nicolò sta bene, l’intervento è stato eseguito correttamente e l’evoluzione è ottima». Che tipo di percorso riabilitativo lo attende? «In questo momento si è alzato e sta camminando con l’ausilio delle stampelle. Se ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Massimoprima squadra, ha parlato al sito ufficiale giallorosso diIl dottor Massimoprima squadra, ha parlato al sito ufficiale giallorosso delle condizioni di Nicolò. Come sta Nicolò? Come è andato l’intervento? «Nicolò sta, l’intervento è stato eseguito correttamente e l’evoluzione è ottima». Che tipo di percorso riabilitativo lo attende? «In questo momento si è alzato e sta camminando con l’ausilio delle stampelle. Se ...

