Lazio su Kim Min Jae: fissato il prezzo per il difensore (Di lunedì 14 settembre 2020) La Lazio pensa a Kim Min Jae per la difesa: il sudcoreano classe ’96 costa almeno 15 milioni di euro. Le ultime La Lazio prosegue la sua offensiva per Kim Min Jae, difensore sudcoreano classe ’96 di proprietà del Beijing Guoan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Igli Tare sta valutando la richiesta di 15 milioni di euro del club cinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Lapensa a Kim Min Jae per la difesa: il sudcoreano classe ’96 costa almeno 15 milioni di euro. Le ultime Laprosegue la sua offensiva per Kim Min Jae,sudcoreano classe ’96 di proprietà del Beijing Guoan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Igli Tare sta valutando la richiesta di 15 milioni di euro del club cinese. Leggi su Calcionews24.com

Aquila6811 : RT @InsiderLazio: Il duo #Tare - #Matri in costante lavoro sul fronte cessioni per snellire la rosa... Novità a breve!! Dopodiché con Ki… - InsiderLazio : Il duo #Tare - #Matri in costante lavoro sul fronte cessioni per snellire la rosa... Novità a breve!! Dopodiché… - dimafab67 : @Enrico1306 Enrico è vero che il Beijing avrebbe accettato l'offerta della Lazio di 13+2 di bonus x kim min jae - MomentiCalcio : #Lazio, niente #Kumbulla: per la difesa l’obiettivo è #KimMinJae del #Gouan - Cristia91612203 : #skycampoaperto QUANTE POSSIBILITÀ CHE LA LAZIO PRENDA KIM MIN JAE E VAZQUEZ? -