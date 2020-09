Latina, 17enne aggredita in Piazza: è caccia alla banda (Di lunedì 14 settembre 2020) Viene spinta con violenza e cade a terra sbattendo la testa. Questo è quanto successo lo scorso sabato sera in Piazza della Libertà a Latina. La vittima è una ragazza di 17 anni che, in compagnia di un’amica, ha riferito di una discussione per futili motivi avvenuta con un altro gruppo di giovani. Sul posto è poi intervenuto il 118 che ha portato la giovane al Goretti per accertamenti. Le indagini della Polizia per risalire agli altri giovani sono tuttora in corso. Latina, 17enne aggredita in Piazza: è caccia alla banda su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) Viene spinta con violenza e cade a terra sbattendo la testa. Questo è quanto successo lo scorso sabato sera indella Libertà a. La vittima è una ragazza di 17 anni che, in compagnia di un’amica, ha riferito di una discussione per futili motivi avvenuta con un altro gruppo di giovani. Sul posto è poi intervenuto il 118 che ha portato la giovane al Goretti per accertamenti. Le indagini della Polizia per risalire agli altri giovani sono tuttora in corso.in: èsu Il Corriere della Città.

