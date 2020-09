L’agente di Emerson Palmieri: “Possibile che torni in Italia. Napoli e Juve? Non posso dire nulla, ora” (Di lunedì 14 settembre 2020) Parlando con Inside Futbol, l’agente di Emerson Palmieri, Fernando Garcia, ha aperto alla possibilità di un ritorno del terzino in Italia. Alla domanda se sia possibile uno sbarco nel nostro Paese ha detto espressamente che lo è. “Ritorno possibile in Italia? Sì”. Al procuratore è anche stato chiesto se sia possibile un’ipotesi di sbarco alla Juve o al Napoli. La sua risposta è stata vaga, ma non ha escluso nulla. “Non posso dire nulla ora”. L'articolo L’agente di Emerson Palmieri: “Possibile che torni in Italia. Napoli e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Parlando con Inside Futbol, l’agente di, Fernando Garcia, ha aperto alla possibilità di un ritorno del terzino in. Alla domanda se sia possibile uno sbarco nel nostro Paese ha detto espressamente che lo è. “Ritorno possibile in? Sì”. Al procuratore è anche stato chiesto se sia possibile un’ipotesi di sbarco allao al. La sua risposta è stata vaga, ma non ha escluso. “Nonora”. L'articolo L’agente di: “Possibile cheine ...

