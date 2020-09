La mail di Casaleggio che striglia i parlamentari M5S | “Troppe quote non versate | Rousseau riduce i servizi”

(Di lunedì 14 settembre 2020)M5S: “Troppenoni servizi” “Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del MoVimento 5 Stelle che da troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ridurre progressivamente diversi servizi e strumenti le cui spese di funzionamento, in assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili”. È quanto si legge nel testo di una lettera inviata dal presidente di, Davide, agli iscritti dell’Associazione, annunciando una graduale riduzione dei servizi della piattaforma, a causa delle ...

