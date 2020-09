“La figlia della ex ministra Fornero in pensione a 39 anni”, ma è una vecchia bufala (Di lunedì 14 settembre 2020) La vecchia bufala sulla figlia della ex ministra Fornero ritorna quest’anno, nonostante le nostre ben due smentite pubblicate sia nel 2015 che nel 2016. Ciò è dovuto a un uso smodato dello strumento “Ricordi” di Facebook, ma anche alla mania di ripescare vecchie bufale di successo per dare nuova vita ai siti bufalari. È ovvio che il pre-pensionamento di una 39enne figlia di un personaggio politico fa venire la bava alla bocca, specie quando si tratta del pubblico social che usa la pancia per navigare. “La figlia della ex ministra Fornero in pensione a 39 anni… tutti devono sapere!” Una ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 settembre 2020) Lasullaexritorna quest’anno, nonostante le nostre ben due smentite pubblicate sia nel 2015 che nel 2016. Ciò è dovuto a un uso smodato dello strumento “Ricordi” di Facebook, ma anche alla mania di ripescare vecchie bufale di successo per dare nuova vita ai sitiri. È ovvio che il pre-pensionamento di una 39ennedi un personaggio politico fa venire la bava alla bocca, specie quando si tratta del pubblico social che usa la pancia per navigare. “Laexina 39 anni… tutti devono sapere!” Una ...

