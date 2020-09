Juventus, Chiellini: «Partiamo per vincere. Felice di esser tornato in campo» (Di lunedì 14 settembre 2020) Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato della nuova stagione alle porte Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della nuova stagione alle porte. NUOVA STAGIONE – «Abbiamo iniziato da pochissimo con Pirlo. Ora comincia una nuova stagione che sarà stranissima. Noi Partiamo per vincere e siamo fiduciosi. Abbiamo tanto da dare. Stiamo lavorando bene, non vediamo l’ora di cominciare». RITORNO IN campo – «È stato un anno difficile a livello personale. Pensavo di averla scampata, era la prima volta che mi capitava un infortunio così grave. Avevo bisogno di tornare a provare certe sensazioni e l’ho fatto con la Nazionale. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il difensore dellaGiorgioha parlato della nuova stagione alle porte Giorgio, difensore e capitano della, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della nuova stagione alle porte. NUOVA STAGIONE – «Abbiamo iniziato da pochissimo con Pirlo. Ora comincia una nuova stagione che sarà stranissima. Noipere siamo fiduciosi. Abbiamo tanto da dare. Stiamo lavorando bene, non vediamo l’ora di cominciare». RITORNO IN– «È stato un anno difficile a livello personale. Pensavo di averla scampata, era la prima volta che mi capitava un infortunio così grave. Avevo bisogno di tornare a provare certe sensazioni e l’ho fatto con la Nazionale. ...

