James Gunn sulla faida Marvel vs. DC: "Non c'è nessuna ostilità" (Di lunedì 14 settembre 2020) Il regista James Gunn ci tiene a precisare: tra Marvel e DC non c'è nessun tipo di ostilità, e anzi, ai Marvel Studios furono davvero contenti per il suo ingaggio alla DC Films. James Gunn è uno dei pochi registi ad avere a suo nome due grandi progetti appartenenti alla divisione cinematografica di due compagnie la cui rivalità ha fatto la storia: Marvel e DC. Ma, stando a quanto ribadito dallo stesso Gunn, tra Marvel Studios e DC Films non ci sarebbe l'inimicizia tanto chiacchierata dal web. Negli ultimi anni la popolarità dei cinecomic è cresciuta esponenzialmente, e con essa il numero di spettatori e fan che ne discutono dal ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020) Il registaci tiene a precisare: trae DC non c'; nessun tipo di;, e anzi, aiStudios furono davvero contenti per il suo ingaggio alla DC Films.; uno dei pochi registi ad avere a suo nome due grandi progetti appartenenti alla divisione cinematografica di due compagnie la cui rivalità ha fatto la storia:e DC. Ma, stando a quanto ribadito dallo stesso, traStudios e DC Films non ci sarebbe l'inimicizia tanto chiacchierata dal web. Negli ultimi anni la popolarità dei cinecomic; cresciuta esponenzialmente, e con essa il numero di spettatori e fan che ne discutono dal ...

cinespression : New post: James Gunn rivela che Kevin Feige e Louis D’Esposito hanno visitato il set di The Suicide Squad… - 3cinematographe : #JamesGunn ripete nuovamente, rassicurando i fan, che non esiste alcuna ostilità o faida tra i #MarvelStudios e la… - Noovyis : (Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn svela le foto del cast alla lettura del copione) Playhitmusic - - xeratdragonarch : Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn svela le foto del cast alla lettura del copione - leganerd : The Suicide Squad: Kevin Feige ha visitato il set del film DC Comics ? -