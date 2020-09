In Vietnam condannati a morte due contadini ribelli

Leggi su dire

(Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Due dei 29 accusati per l’uccisione di tre poliziotti nel villaggio di Dong Tam, in Vietnam, sono stati condannati a morte. Per le altre persone sotto processo per le violenze di quel giorno le pene sono andate dall’ergastolo a 15 mesi di prigione.L’incidente era avvenuto dopo che a gennaio le forze di polizia erano entrate a Dong Tam, circa 25 chilometri a sud di Hanoi, per permettere che fosse eretta una recinzione attorno a un terreno confiscato ai locali dove avrebbe dovuto sorgere un aeroporto. La resistenza degli abitanti del villaggio aveva innescato le violenze.