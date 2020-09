Il commissario Montalbano | Una faccenda delicata stasera su Rai1 in replica

nntaleb : Qual è il tuo personaggio preferito in 'Commissario Montalbano'? - zacciro : RT @pulcepalma: Il commissario invece era di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano e quando voleva capire una cosa, la capiva.… - VirginiaPanzeri : RT @SiciliaPreziosa: Stasera tornano a farci compagnie le indagini de #IlCommissarioMontalbano (lista episodi)... - SiciliaPreziosa : Stasera tornano a farci compagnie le indagini de #IlCommissarioMontalbano (lista episodi)... - aldera661 : RT @pulcepalma: Il commissario invece era di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano e quando voleva capire una cosa, la capiva.… -

Ultime Notizie dalla rete : commissario Montalbano

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio Una faccenda delicata, nuovo appuntamento in replica dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camil ...La serie di film Il Commissario Montalbano andrà in onda in prima serata su Rai 1 la a partire salle ore 21:10 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/r ...