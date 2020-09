Grande Fratello Vip: Dayane Mello (Di lunedì 14 settembre 2020) Dayane Mello Dayane Mello è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Anche per lei non si tratta della partecipazione ad un reality show. Ecco chi è, da dove arriva e cosa ha fatto finora la ‘vippona’. Dayane Mello al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 31. - Data di nascita: 27 febbraio 1989. - Luogo di nascita: Joinville (Brasile). - Status: single. - Profilo Instagram: circa 93.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa Testimonial di marchi internazionali, Dayane è tra le modelle più famose a livello mondiale. Inizia la sua carriera in Brasile, ma comincia ben presto a viaggiare, fino all’arrivo in Italia, dove si fa conoscere ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 settembre 2020)è una delle concorrenti delVip 5. Anche per lei non si tratta della partecipazione ad un reality show. Ecco chi è, da dove arriva e cosa ha fatto finora la ‘vippona’.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 31. - Data di nascita: 27 febbraio 1989. - Luogo di nascita: Joinville (Brasile). - Status: single. - Profilo Instagram: circa 93.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa Testimonial di marchi internazionali,è tra le modelle più famose a livello mondiale. Inizia la sua carriera in Brasile, ma comincia ben presto a viaggiare, fino all’arrivo in Italia, dove si fa conoscere ...

