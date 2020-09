GF Vip | c’è un positivo Covid | salta la puntata di stasera?

Leggi su bloglive

(Di lunedì 14 settembre 2020) Trovato unal Grande Fratello Vip. Individuato unal coronavirus all’interno del cast grazie alle procedure di sicurezza: a rischio il debutto C’è unal GF Vip. Il programma non ha avuto nemmeno il tempo di esordire, che deve già fare i conti con la pandemia. Il contagiato è stato individuato grazie alle procedure di sicurezza attuate durante il casting. Ovviamente unin uno show dove si è a stretto contatto l’uno con l’altro, è l’ultima cosa di cui il reality avrebbe bisogno. Subito sono scattati i controlli su tutti i componenti della trasmissione. Ladi oggi inaugurale, dovrebbe in ogni caso andare in onda regolarmente. Da quanto si apprende la situazione è sotto controllo. Al ...