Gemma Galgani dopo il lifting a Uomini e Donne: “Bella non lo sono mai stata…” (Di lunedì 14 settembre 2020) Gemma Galgani nonostante sia soddisfatta del suo cambiamento grazie al lifting confessa di non sentirsi bella. Quali sono le parole della dama di Uomini e Donne? Il ritorno tanto atteso di Uomini e Donne ha visto protagonista assoluta Gemma Galgani che, ha deciso durante l’estate di sottoporti a un lifting per dire addio alle rughe … L'articolo Gemma Galgani dopo il lifting a Uomini e Donne: “Bella non lo sono mai stata…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020)nonostante sia soddisfatta del suo cambiamento grazie alconfessa di non sentirsi bella. Qualile parole della dama di? Il ritorno tanto atteso diha visto protagonista assolutache, ha deciso durante l’estate di sottoporti a unper dire addio alle rughe … L'articoloil: “Bella non lomai stata…” proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di… - trash_italiano : Come indossare la mascherina. - Official Tutorial by Gemma Galgani. - iosonoscioccata : @gnustefani da sinistra: jennifer lopez, gemma galgani e ornella vanoni - Gif_di_Tina : #90giorniperinnamorarsi La madre non vuole che il figlio sposi una vecchia. Gemma Galgani Disapproves - CiulliLopomo : RT @donnafranzisca: Comunque Gemma Galgani si è rifatta meglio di Fabrizio Corona #noneladurso -