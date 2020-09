Ex Ilva, il “Piano” del Governo (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Il progetto che sta mettendo in piedi il Governo per l’ex Ilva mira a garantire i livelli occupazionali e produttivi. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a un evento del Pd a Taranto. “Definiremo un progetto credibile e ambizioso – ha detto il Titolare del Tesoro – di rilancio, decarbonizzazione e risanamento ambientale di Ilva, che faccia di questo tema uno dei punti qualificanti del Green New Deal italiano ed europeo. Con una disponibilità del Governo a coinvestire in questo progetto e con la scelta di inserirlo tra le priorità del Recovery Plan”. “E’ una strada difficile ma possibile e non ce ne sono altre – ha aggiunto – perchè è del tutto evidente che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Il progetto che sta mettendo in piedi ilper l’exmira a garantire i livelli occupazionali e produttivi. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a un evento del Pd a Taranto. “Definiremo un progetto credibile e ambizioso – ha detto il Titolare del Tesoro – di rilancio, decarbonizzazione e risanamento ambientale di, che faccia di questo tema uno dei punti qualificanti del Green New Deal italiano ed europeo. Con una disponibilità dela coinvestire in questo progetto e con la scelta di inserirlo tra le priorità del Recovery Plan”. “E’ una strada difficile ma possibile e non ce ne sono altre – ha aggiunto – perchè è del tutto evidente che ...

GPiziarte : Ma l’Ilva è la più grande sfida europea di rilancio sostenibile della siderurgia. Una sfida che il nostro Paese ha… - Ted0foro : @fra_marr @Adnkronos Tutto contestabile, anchèdisprezzabile se vuoi, tutto pubblico, nero su bianco, insieme alle t… - Ted0foro : @fra_marr @Adnkronos Avresti bisogno d'un piano per l'Ilva, perchè chiuderla o meno, serve un piano e servono soldi… - DanicoGnisci : @CarloCalenda @F_Boccia @pdnetwork Si dovrebbe vergognare chi ha svenduto ilva e la città di Taranto agli indiani s… - Trmtv : Regionali Puglia, Conca su Ex Ilva: “Serve un piano di rilancio che parli in chiave di Green Economy e i -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva “Piano” Manovra, Confindustria del Nord boccia il governo su tasse e auto aziendali Corriere della Sera