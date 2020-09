Diletta Leotta sensuale al mare: l’abitino corto mette in risalto più del dovuto (FOTO) (Di lunedì 14 settembre 2020) Diletta Leotta : Domenica al lago Diletta Leotta, la ventottenne catanese ha trascorso al lago di Como, una delle ultime domeniche di sole e di total relax prima che inizi il nuovo campionato di serie A . La sexy conduttrice televisiva e radiofonica riesce inevitabilmente a far parlare di sé. Sarà la sua simpatia oppure le gambe chilometriche? Sarà il mistero che ruota intorno al gossip : Diletta ha o non ha un nuovo amore? Diletta Leotta e le lezioni di sci d’acqua La conduttrice radiofonica ha condiviso con i suoi followers di instagram degli scatti e dei video bollenti della giornata passata al lago di como. La sua perfetta sinuosità non riesce affatto a passare inosservata, d’altronde anche quando indossa degli abiti ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 14 settembre 2020): Domenica al lago, la ventottenne catanese ha trascorso al lago di Como, una delle ultime domeniche di sole e di total relax prima che inizi il nuovo campionato di serie A . La sexy conduttrice televisiva e radiofonica riesce inevitabilmente a far parlare di sé. Sarà la sua simpatia oppure le gambe chilometriche? Sarà il mistero che ruota intorno al gossip :ha o non ha un nuovo amore?e le lezioni di sci d’acqua La conduttrice radiofonica ha condiviso con i suoi followers di instagram degli scatti e dei video bollenti della giornata passata al lago di como. La sua perfetta sinuosità non riesce affatto a passare inosservata, d’altronde anche quando indossa degli abiti ...

stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - chanevlucy : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - canshitrainbows : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - RE4REN0IR : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - cissixblack : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta in costume aspettando la Serie A: le FOTO fanno impazzire i follower Calciomercato.com Mahmood festeggia il compleanno: Diletta Leotta ed Elodie regine della serata

In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Diletta ed Elodie si divertono anche a "scambiarsi" la voce: l'ex talento di Amici parla con la voce della Leotta, mentre la conduttrice ...

Diletta Leotta si è fatta male in vacanza, come sta? Caduta rovinosa

Diletta Leotta, la caduta su Instagram è spettacolare: che cos’è successo alla showgirl? Si è dedicata ad un nuovo sport, ma l’esito non è stato positivo. Diletta Leotta (Instagram) Diletta Leotta mos ...

In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Diletta ed Elodie si divertono anche a "scambiarsi" la voce: l'ex talento di Amici parla con la voce della Leotta, mentre la conduttrice ...Diletta Leotta, la caduta su Instagram è spettacolare: che cos’è successo alla showgirl? Si è dedicata ad un nuovo sport, ma l’esito non è stato positivo. Diletta Leotta (Instagram) Diletta Leotta mos ...