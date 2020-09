COVID19: "VIRUS DA LABORATORIO" LA VERITÀ SULLA VIROLOGA LI MANG YAN (Di lunedì 14 settembre 2020) A Luglio 2020, la VIROLOGA Li MANG Yan, disse nelle sue interviste che il VIRUS era sintetico, creato nei laboratori di whuan, e che avrebbe portato le prove di tutto questo.Aime, da quel Luglio, la dottoressa non presentò mai uno straccio di prove che sostenessero ciò che stava dicendo. In aggiunta, si è sempre presentata in testate giornalistiche di basso livello. Ad aumentare i dubbi, è l'università in cui dice di aver studiato alla Southern Medical University, ma alcuni sostengono che questo nome non è registrato negli archivi dell'università.Quindi cosa c'è dietro alla VIROLOGA Li MANG Yan?Pochi giorni fa sembra essere ritornata con le stesse affermazioni di quel lontano Luglio 2020, sostiene ciò che aveva detto in ... Leggi su eyesbio (Di lunedì 14 settembre 2020) A Luglio 2020, laLiYan, disse nelle sue interviste che ilera sintetico, creato nei laboratori di whuan, e che avrebbe portato le prove di tutto questo.Aime, da quel Luglio, la dottoressa non presentò mai uno straccio di prove che sostenessero ciò che stava dicendo. In aggiunta, si è sempre presentata in testate giornalistiche di basso livello. Ad aumentare i dubbi, è l'università in cui dice di aver studiato alla Southern Medical University, ma alcuni sostengono che questo nome non è registrato negli archivi dell'università.Quindi cosa c'è dietro allaLiYan?Pochi giorni fa sembra essere ritornata con le stesse affermazioni di quel lontano Luglio 2020, sostiene ciò che aveva detto in ...

Ultime Notizie dalla rete : COVID19 VIRUS Covid Abruzzo, il bollettino del 14 settembre: 1 decesso e 1 nuovo caso Rete8 Famiglia rumena positiva al coronavirus, in quarantena a Modica

Modica - Continuano a scendere le persone soggette a quarantena nel territorio di Modica: ad oggi risultano 14 contro i 25 della scorsa settimana. Di questi i positivi al virus sono 7 provenienti da ...

Al via nel Regno Unito la sperimentazione sull’uomo di anticorpi monoclonali contro il coronavirus

Un nuovo trattamento, basato su una miscela di due anticorpi monoclonali, sarà sperimentato in Gran Bretagna su pazienti con Covid-19 nell’ambito dell’UK Recovery Trial, lo studio clinico di potenzial ...

