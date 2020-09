Covid, dato allarmante a Castellammare: 11 nuovi positivi tra cui due bimbi (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Il Coronavirus è un nemico difficile da battere e che non risparmia proprio nessuno. A Castellammare di Stabia tra i nuovi casi di contagi ci sono anche un bimbo di un anno e una bambina di 4 anni. A darne notizia è il sindaco Gaetano Cimmino: “C’è una preoccupante evoluzione dei contagi, un cambio di passo del virus nella nostra città. Altri 11 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi ci sono anche un bambino di un anno e una bambina di 4 anni. Siamo dinanzi ad una situazione complessa e impegnativa, rispetto alla quale sono in corso accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e per comprendere le ragioni di questa improvvisa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Stabia (Na) – Il Coronavirus è un nemico difficile da battere e che non risparmia proprio nessuno. Adi Stabia tra icasi di contagi ci sono anche un bimbo di un anno e una bambina di 4 anni. A darne notizia è il sindaco Gaetano Cimmino: “C’è una preoccupante evoluzione dei contagi, un cambio di passo del virus nella nostra città. Altri 11 cittadini didi Stabia sono risultatial-19. Tra questi ci sono anche un bambino di un anno e una bambina di 4 anni. Siamo dinanzi ad una situazione complessa e impegnativa, rispetto alla quale sono in corso accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e per comprendere le ragioni di questa improvvisa ...

