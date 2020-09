Coronavirus, Salvini: “Non ho paura del Covid, bisogna stare attenti” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Non ho paura del Covid, bisogna stare attenti, la mascherina ce l’ho, bisogna stare cauti. Mia figlia oggi entrando in classe aveva la mascherina”. Così Matteo Salvini, a Tagadà, su La7, risponde a una domanda sulla sua paura del contagio. Poi rivela: “Non ho fatto tamponi, ma ho donato due volte il sangue ed è tutto tranquillo. Ai negazionisti dico di portare rispetto ai medici e ai morti, ma la parola negazionista non mi piace, ricorda lo sterminio dei nazisti e dei comunisti. Ne parlerò con il mio medico, eventualmente”. Poi sulla app immuni ribadisce di non averla scaricata: “Non ho scaricato immuni, non ritengo di essere un pericolo pubblico, se avessi sintomi mi farei i ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) “Non hodelattenti, la mascherina ce l’ho,cauti. Mia figlia oggi entrando in classe aveva la mascherina”. Così Matteo, a Tagadà, su La7, risponde a una domanda sulla suadel contagio. Poi rivela: “Non ho fatto tamponi, ma ho donato due volte il sangue ed è tutto tranquillo. Ai negazionisti dico di portare rispetto ai medici e ai morti, ma la parola negazionista non mi piace, ricorda lo sterminio dei nazisti e dei comunisti. Ne parlerò con il mio medico, eventualmente”. Poi sulla app immuni ribadisce di non averla scaricata: “Non ho scaricato immuni, non ritengo di essere un pericolo pubblico, se avessi sintomi mi farei i ...

