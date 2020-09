Coronavirus, 4016 i casi in Abruzzo, da inizio pandemia, ieri un decesso a Teramo (Di lunedì 14 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4016 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 1 nuovo caso (un uomo di 79 anni) e 1 deceduto (un uomo di 79 anni), che porta il numero dei pazienti deceduti a 473. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2966 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2951 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 577 (-2 rispetto a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 14 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamentepositivi al Covid 19 registrati indall’dell’emergenza. Rispetto asi registrano 1 nuovo caso (un uomo di 79 anni) e 1 deceduto (un uomo di 79 anni), che porta il numero dei pazienti deceduti a 473. Nel numero deipositivi sono compresi anche 2966 dimessi/guariti (+2 rispetto a, di cui 15 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2951 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 577 (-2 rispetto a ...

