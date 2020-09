Chi è Francesco Oppini | il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini

verdaglia : @gacalev @andbrianza @baffi_francesco @GiorgiaMeloni Si, la scuola è di Genova ma l'inadempienza in questo caso è d… - circeanna : @Valter14032653 @SabriMasce Francesco, chi? - GianzDav : @granieri_gianlu @DVDSCT @Diesira3 @garbino Addirittura francesco carrino... nientechepopodimeno francesco carrino.… - Francesco_San83 : Dato che sappiamo da giorni da chi è composto il cast del #GFVIP, non potevamo evitarci questa prima puntata di 'scoperta'? - Valter14032653 : @circeanna @SabriMasce Chi... Francesco?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Francesco

Da oggi e fino al 7 ottobre per chi arriva in Sardegna, da qualunque provenienza, ci sono nuove restrizioni anti Covid 19: certificato di negatività da mostrare all'imbarco, o – in alternativa - test ...Parco Hotel di Pollenza, l’appuntamento è – più o meno – per l’ora di pranzo di oggi. Il “Capitano” della Lega, il segretario nazionale Matteo Salvini arriva in discreto ritardo, ma bastano un attimo ...