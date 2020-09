C’è vita su Venere? I ricercatori hanno trovato tracce di fosfina (Di lunedì 14 settembre 2020) L'atmosfera di Venere potrebbe ospitare la vita. La notizia, come si dice in questi casi, è sensazionale: i ricercatori hanno annunciato di aver trovato tracce di fosfina (fosfuro di idrogeno o fosfano) nell'atmosfera di Venere. Si tratta di un'informazione molto importante perché la fosfina (PH3) è legata anche (ma non solo) a reazioni prodotte da organismi. Si tratterebbe di microorganismi che fluttuano perennemente fra 53 e 62 chilometri di chilometri di altezza, dove la temperatura è più temperata rispetto all'infuocata superficie del pianeta. Questa ipotesi, formulata da decenni, trova ora un'importante conferma grazie a osservazioni condotte con il James Clerk Maxwell Telescope alle Hawaii e ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 settembre 2020) L'atmosfera dipotrebbe ospitare la. La notizia, come si dice in questi casi, è sensazionale: iannunciato di averdi(fosfuro di idrogeno o fosfano) nell'atmosfera di. Si tratta di un'informazione molto importante perché la(PH3) è legata anche (ma non solo) a reazioni prodotte da organismi. Si tratterebbe di microorganismi che fluttuano perennemente fra 53 e 62 chilometri di chilometri di altezza, dove la temperatura è più temperata rispetto all'infuocata superficie del pianeta. Questa ipotesi, formulata da decenni, trova ora un'importante conferma grazie a osservazioni condotte con il James Clerk Maxwell Telescope alle Hawaii e ...

