Calciomercato Napoli – Rodrigo De Paul in cima alla lista dei desideri di Gattuso (Di lunedì 14 settembre 2020) Rodrigo De Paul, l’argentino dell’Udinese, in cima alla lista dei desideri del tecnico del Napoli Rodrigo De Paul: è questa l’ultima idea del club di … L'articolo Calciomercato Napoli – Rodrigo De Paul in cima alla lista dei desideri di Gattuso proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 14 settembre 2020)De, l’argentino dell’Udinese, indeidel tecnico delDe: è questa l’ultima idea del club di … L'articoloDeindeidiproviene da ForzAzzurri.net.

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - DiMarzio : #Milik ora chiede di restare: la situazione con il #Napoli - pisto_gol : In Francia si interrogano: perché il Lille regala 20 milioni al Napoli? - ForzAzzurri1926 : CENTROCAMPISTA: GATTUSO ESCE ALLO SCOPERTO! ECCO LA SUA RICHIESTA AL PRESIDENTE DE LAURENTIIS > - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Da Milano – Napoli interessato a Deulofeu: lo spagnolo è in uscita dal Watford: D… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli CALCIOMERCATO NAPOLI - Le ultimissime di oggi: tutte le notizie NapoliToday Roma, Fienga potrà incontrare Friedkin: negativo al secondo tampone. Perotti, stop di 3 settimane

Il secondo tampone a cui si è sottoposto Guido Fienga è risultato negativo. L’amministratore delegato della Roma mercoledì scorso è entrato in contatto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurenti ...

Maria Paola, il fratello resta in carcere con l’accusa di omicidio

Rimane in carcere Michele Antonio Gaglione, accusato dell'omicidio della sorella Maria Paola e di lesioni nei confronti del suo compagno transgender Ciro. Secondo gli inquirenti il giovane, con la sua ...

Il secondo tampone a cui si è sottoposto Guido Fienga è risultato negativo. L’amministratore delegato della Roma mercoledì scorso è entrato in contatto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurenti ...Rimane in carcere Michele Antonio Gaglione, accusato dell'omicidio della sorella Maria Paola e di lesioni nei confronti del suo compagno transgender Ciro. Secondo gli inquirenti il giovane, con la sua ...