Calciomercato Juventus, sorpresa in attacco: Mandzukic serve l’assist (Di lunedì 14 settembre 2020) Un assist da ex per il colpo in attacco del Calciomercato della Juventus? Mario Mandzukic ha di certo lasciato il segno con la maglia bianconera indosso e adesso, dopo che la sua avventura alla Vecchia Signora è terminata, potrebbe essere ancora determinante per le sorti della squadra campione d’Italia. Andrea Pirlo vuole un nuovo centravanti di ruolo per completare l’organico in vista della prossima stagione e, insieme a quella per Luis Suarez, la pista Edin Dzeko dalla Roma sarebbe in cima alla lista delle preferenze di Fabio Paratici e soci. A bloccare il possibile trasferimento del bosniaco a Torino sarebbe il fitto gioco d’incastri che coinvolgerebbe anche il Napoli di Arek Milik, ago della bilancia di una spinosa questione che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Ma ecco che secondo le ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Un assist da ex per il colpo indeldella? Marioha di certo lasciato il segno con la maglia bianconera indosso e adesso, dopo che la sua avventura alla Vecchia Signora è terminata, potrebbe essere ancora determinante per le sorti della squadra campione d’Italia. Andrea Pirlo vuole un nuovo centravanti di ruolo per completare l’organico in vista della prossima stagione e, insieme a quella per Luis Suarez, la pista Edin Dzeko dalla Roma sarebbe in cima alla lista delle preferenze di Fabio Paratici e soci. A bloccare il possibile trasferimento del bosniaco a Torino sarebbe il fitto gioco d’incastri che coinvolgerebbe anche il Napoli di Arek Milik, ago della bilancia di una spinosa questione che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Ma ecco che secondo le ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, idea Boga per Paratici: ecco il prezzo - infoitsport : Calciomercato Juventus, Pedullà sicuro: Paratici ci sta provando sul serio! -